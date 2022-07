Isernia, Roberto Di Pasquale indicato come coordinatore cittadino di Forza Italia

La Tartaglione prepara il campo e sfida Di Baggio e Toma?

Con la regia della coordinatrice regionale, Annaelsa Tartaglione, Forza Italia si radica sempre di più sul territorio, con la nomina dei coordinatori cittadini. Su Isernia è stato scelto Roberto Di Pasquale, anche su indicazione del coordinatore provinciale, Raimondo Fabrizio. La nomina, prima di diventare effettiva, dovrà comunque essere ratificata dagli organi nazionali del partito. Per Di Pasquale, si tratta di un ritorno alle origini, infatti era già stato in Forza Italia negli anni passati. Ha ricoperto per un periodo anche il ruolo di presidente della Provincia. Alle ultime elezioni comunali si era invece candidato in una lista civica, a sostegno di Cosmo Tedeschi e “contro” il centrodestra in cui era presente Forza Italia. Non è un mistero che Fabrizio correrà alle Regionali nella lista di Forza Italia, dove sarà presente anche il consigliere regionale Roberto Di Baggio.

Qualche addetto ai lavori l’ha letta come una forzatura e una sorta di guanto di sfida lanciato dalla coordinatrice regionale Annaelsa Tartaglione a Di Baggio e Toma.