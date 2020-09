Isernia ricorda le vittime del bombardamento

Cerimonia religiosa e civile a Isernia per ricordare le vittime del bombardamento del 19 settembre del ‘43 ad opera degli aerei americani. Deposte le corone di alloro al monumento dopo la messa in cattedrale.

In serata, intanto, alle ore 21, in diretta facebook, i sindaci delle città italiane bombardate dagli Alleati parteciperanno alla manifestazione #pernondimenticare, organizzata dall’associazione “Cassino Città per la Pace”, che utilizzerà la piattaforma facebook (webinar) sulla pagina dell’associazione.

L’idea degli organizzatori è quella di salvaguardare e divulgare la memoria storica, in quanto cultura identitaria da sottrarre all’oblio.

Com’è noto, Cassino subì il suo primo bombardamento il 10 settembre del 1943, proprio come Isernia che, durante la diretta facebook, sarà rappresentata dall’assessore alla cultura Eugenio Kniahynicki.

Molti i sindaci che hanno aderito, fra cui: Leoluca Orlando (Palermo), Clemente Mastella (Benevento), Massimo Bosso (Casalecchio del Reno), Leo Castiglione (Ortona), Mario Conte (Treviso), Giacomo Tranchida (Trapani), Carlo Masci (Pescara).