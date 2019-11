Isernia, riapre la biglietteria ferroviaria

Per risparmiare sui costi del personale sarà gestita in convenzione con le Ferrovie dal titolare dell’edicola di fronte alla stazione

In una delle giornate più nere per le Ferrovie molisane, con l’ennesimo ritardo da registrare e con i passeggeri inviperiti che a Isernia hanno addirittura chiamato i Carabinieri, arriva la bella notizia della riapertura della biglietteria di Isernia, che verrà ospitata dall’edicola di fronte alla stazione. Le Ferrovie hanno fornito il titolare, Michele Ferrara, della loro attrezzatura informatica, compresa la stampante dei biglietti. A tal proposito da annotare che l’edicola è stata abilitata a staccare biglietti per qualunque località nazionale e internazionale e qualunque tipo di treno, Frecciarossa compresi.