Isernia, regalo di Natale per cinque nuovi assessori (VIDEO)

I nuovi assessori arriveranno solo a Natale e sarà una strenna quella che il sindaco di Isernia, Piero Castrataro, farà a cinque suoi consiglieri di maggioranza che integreranno l’attuale giunta a quattro di Palazzo San Francesco.

Si tratta di Francesca Scarabeo e Domenico Di Baggio, di Isernia Futura, Maria Teresa D’Achille e Ovidio Bontempo del Partito Democratico e di Vittorio Monaco dei Cinque Stelle.

Nominati assessori, perderanno il loro posto da consigliere comunale. Così a Palazzo San Francesco entreranno come primi dei non eletti: Michele Antenucci e Marilena Montaquila, per Isernia Futura, Alessia Panico e Fabio Toto, per il Partito Democratico, e Mino Bottiglieri per i Cinque Stelle.

Sergio Sardelli ed Elvira Barone resteranno capigruppo di Pd e Cinque Stelle, mentre Isernia Futura dovrà eleggere un nuovo capogruppo al posto di Francesca Scarabeo. Probabile che la decisione di congelare tutto fino alla vigilia di Natale sia da collegare a due fatti.

Il primo è la necessità di non creare malcontenti in vista delle elezioni provinciali, dove voteranno proprio i consiglieri comunali, il secondo è la necessità di votare in aula per la composizione delle commissioni consiliari, senza le quali i lavori del consiglio non potrebbero tecnicamente partire.

Quindi voto per le Provinciali e Commissioni, questi i due ostacoli da superare prima di aprire i regali di Natale per i cinque nuovi assessori.