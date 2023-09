Isernia, rapina al Dok di San Lazzaro: arrestato anche l’ultimo componente della banda

La Squadra Mobile di Isernia ha arrestato anche il ‘’palo’’, avvero il quarto componente della banda che nel giugno del 2022 rapinò il supermercato Dok a San Lazzaro.

La persona tratta in arresto, dopo che il tribunale del Riesame ha accolto l’appello della Procura di Isernia, è un uomo originario di Afragola, così come gli altri componenti della banda. Per la Procura avrebbe avuto il ruolo di autista e di palo nel corso dello svolgimento della rapina: la sua identificazione, avvenuta in un primo tempo grazie alla collaborazione di uno degli arrestati, è stata confermata da

un approfondito riscontro da parte della polizia giudiziaria, anche grazie all’acquisizione dei filmati di videosorveglianza esterna del supermercato e dai tracciati GPS dell’autovettura utilizzata, individuata come una di quelle nella disponibilità dell’arrestato.

L’ultima operazione chiude il cerchio su un grave episodio delittuoso, i cui tre autori precedentemente tratti in arresto erano stati già condannati in sede di giudizio abbreviato, rispettivamente alle pene di 4 anni e 8 mesi e 3 anni e due mesi. Il quarto uomo, completati gli adempimenti di rito, è stato sottoposto agli Arresti Domiciliari e sarà sottoposto nei prossimi giorni all’interrogatorio di garanzia da parte del Gip.