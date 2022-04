Isernia, questo il percorso della processione degli Incappucciati

Muovendo venerdì alle 20,15 dalla chiesa di S. Chiara, la Processione si snoderà lungo il seguente percorso:

Via Marcelli, piazza Celestino V, piazza Carducci, via D’Apollonio, via Kennedy, via don L. Sturzo, via De Gasperi, corso Garibaldi, via Petrarca, via XXIV Maggio, via E. D’Isernia, piazza T. Tedeschi, via E. Ponzio, via Lorusso, piazza Carducci, piazza Celestino V, via Marcelli, via Occidentale, via d’Apollonio, rampa Purgatorio, via Marcelli, piazza A. D’Isernia (Benedizione finale). Il corteo processionale osserverà il seguente ordine:

Confraternita S. Maria del Suffragio

Confraternita S. Antonio

Confraternita SS. Rosario

Confraternita SS. Sacramento

UNITALSI

Gruppo AGESCI Isernia

Banda Musicale

Confraternita La Fraterna

Gruppo Corale

Clero

Statua Gesù Morto

Statua Addolorata

Portatori di statue

Autorità

Fedeli

I fedeli sono invitati a partecipare con devozione senza creare assembramenti e nel rispetto delle norme anti-covid.

In particolare:

1 – Prima della processione, i fedeli sono invitati a sostare nella piazza X Settembre, antistante la chiesa di S. Chiara e non davanti alla chiesa. Invece le confraternite si disporranno lungo Corso Marcelli.

2 – Per evitare assembramenti in chiesa, al termine della processione, dopo la Benedizione del Vescovo, le statue sosteranno all’aperto in piazza A. D’Isernia per un certo tempo, alla venerazione dei fedeli tutti.