Isernia, quattro licei per sfidare il futuro: l’offerta formativa del Cuoco-Manuppella

L’Isis ‘Cuoco-Manuppella’ di Isernia è una scuola con una lunga storia che inizia dal secolo scorso. E’ radicato sul territorio molisano e rappresenta un punto di riferimento anche per l’utenza extra regionale. Nel nostro Istituto la solidità della tradizione abbraccia le sfide del futuro con attività quotidiane ordinarie e sperimentali, in aula e nei laboratori, le esperienze di stage e gemellaggi con scuole americane. Il nostro modello di formazione è straordinario, infatti siamo una scuola con quattro licei.

Il LICEO ARTISTICO che offre agli studenti la possibilità di intraprendere un percorso unico poiché il processo di apprendimento nasce dalla fusione del sapere e del fare. Alle discipline umanistiche e scientifiche si affiancano una serie di attività laboratoriali di disegno figurativo, plastica e scultura, progettazione e laboratorio di Design, Architettura, Moda. Nel Liceo Artistico, dunque, trova completa applicazione uno dei principi basilari dell’educazione moderna: Imparare Facendo. Il piano di studi è sicuramente impegnativo, ma gratifica lo studente che mette in pratica ciò che apprende. Al termine del quinquennio può accedere a tutte le Facoltà universitarie, alle Accademie, alle Scuole d’Arte e di Design Architettura e Moda. La novità per il prossimo anno scolastico è il POTENZIAMENTO DI FOTOGRAFIA CREATIVA.

Il LICEO DELLE SCIENZE UMANE viene, ancora oggi, erroneamente identificato con l’Istituto Magistrale. Il piano di studi è ampio e articolato per una comprensione più razionale e critica della mente e delle emozioni, del comportamento dell’uomo nella società, delle relazioni interpersonali, educative, sociali e istituzionali. Dal prossimo anno riserva un grande novità per i suoi studenti: la CURVATURA SOCIO-SANITARIA che, senza snaturare le caratteristiche del Liceo delle Scienze Umane, offre una preparazione adeguata per intraprendere professioni sanitarie, da Medicina e Chirurgia a Scienze Infermieristiche, da Ostetricia a Tecnico di Radiologia o Fisioterapia oltre a Psicologia, Sociologia e Scienze della Formazione o qualsiasi altra Facoltà universitaria.

Il LICEO ECONOMICO SOCIALE ha riempito un vuoto all’interno dell’offerta formativa italiana e fa del nostro Istituto una scuola al passo con i tempi. Tra le materie caratterizzanti ci sono Diritto ed Economia (trattate per cinque anni), ma anche le materie classiche come le Scienze Umane, la Psicologia e le lingue: Inglese, Francese o Spagnolo. Il Liceo Economico Sociale è chiamato anche liceo della contemporaneità, per rendere l’idea dell’ampiezza delle conoscenze che vengono trasmesse. Apre le porte di qualsiasi Facoltà universitaria.

Il LICEO LINGUISTICO presenta un piano di studi che consente agli studenti di affrontare la vita da un’altra prospettiva, con uno sguardo rivolto all’Europa e al mondo. Tre le lingue straniere: Inglese, Francese, Tedesco, di cui si studiano grammatica, fonetica, lessico, usi, costumi e letteratura. Tutto questo aiuta soprattutto nel campo lavorativo che non ha confini e la conoscenza perfetta delle lingue straniere, e di altri contesti culturali, si rivela utilissima. La certificazione del livello linguistico conclude il quinquennio e dà il lasciapassare per qualsiasi Facoltà universitaria in Italia e all’estero.

L’Isis ‘Cuoco-Manuppella’ ha anche tante attività extracurriculari: corsi di informatica, musica, teatro, sport e poi ancora progetti europei, scambi culturali e viaggi d’istruzione per una cittadinanza europea. La nostra Offerta Formativa è, dunque, varia e articolata tanto che risulta difficile riassumerla in poche righe. Vi invitiamo, perciò, a visitate il sito web della scuola www.isiscuocomanuppella.edu.it nella sezione Orientiamoci.