Isernia provincia “noiosa” bocciata da Il Sole 24 Ore

ISERNIA

REDAZIONE

Siamo la provincia più noiosa d’Italia, da noi non ci si diverte. Già lo sapevamo, ma ora è ufficiale, a dirlo è “Il Sole 24 Ore” che ha posto per la prima volta a confronto i fattori che determinano l’attrattività e le potenzialità di svago nelle province italiane. Nella graduatoria generale, la provincia “Pentra” è penultima in Italia. Solo Enna, ultima, sta dietro di noi. Poco diversa la situazione a Campobasso, in 81esima posizione.

Ma è comunque vero che solo una decina di province, nel Sud Italia, possono vantare un risultato migliore. Nord e Centro dominano la classifica. E nessuna meraviglia nell’apprendere che è Rimini ad aggiudicarsi la sfida, precedendo due città d’arte, come Firenze e Venezia. Completano la “top ten” Trieste, Milano, Siena, Grosseto, Livorno, Gorizia e Pisa. La pagella finale si basa sulla media dei punteggi nei vari indicatori presi a riferimento dal quotidiano della Confindustria (spesa in spettacoli, presenza di ristoranti, bar, librerie, numero di turisti, permanenza media nelle strutture ricettive, agriturismi, cinema, teatri, concerti e sport).