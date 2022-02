Isernia, programma Erasmus con la scuola media “San Giovanni Bosco”

L’abbraccio della scuola media isernina a ragazzi e insegnanti provenienti da Portogallo, Grecia, Romania e Polonia

“Oggi con gli studenti delle scuole medie provenienti da cinque paesi diversi per il programma Erasmus con la San Giovanni Bosco. Ragazzi, ragazze e insegnanti da Portogallo, Grecia, Romania e Polonia. Alcuni di loro hanno la guerra tra i loro confini, molti avranno amici o parenti in quelle terre vicine: a tutti loro, il nostro più caldo abbraccio e tutto il nostro sostegno”. E’ quanto si legge nel post social della vice sindaca di Isernia, Federica Vinci.

In queste ore, “l’Europa sta vivendo uno dei suoi capitoli storici più bui. È proprio in queste ore che iniziative come queste devono brillare: c’è e ci sarà sempre una differenza tra regimi e popoli. Noi siamo un popolo unico, forte, europeo. Se oggi siete solo ragazzi, proprio oggi potete imparare che il vostro vicino parlerà un’altra lingua, mangerà una colazione diversa ma ha le stesse vostre speranze e le stesse vostre paure. Portate questa esperienza nel cuore: contiamo su di voi – ha concluso Vinci – per un futuro europeo fatto di fratellanza, pace e sostegno reciproco”.