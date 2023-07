Isernia Progetto Spazioscuola, 100.000 euro di finanziamento per la San Giovanni Bosco

Il Comune di Isernia ha ottenuto dalla Regione Molise un finanziamento di 100.000 euro, nell’ambito dell’Area Tematica “Istruzione e Formazione” (Piano Sviluppo e Coesione), finalizzato alla riorganizzazione e al riadattamento strutturale degli spazi scolastici interni ed esterni delle scuole pubbliche dell’Infanzia e della Primaria.

Il finanziamento sarà utilizzato per un progetto che prevede l’adeguamento di spazi esterni del Polo scolastico di via Umbria, con attività di aggregazione e didattica all’aperto, fra cui un percorso sensoriale di tipo montessoriano e multi-esperienziale, da localizzarsi nell’area di pertinenza dell’Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco”.

L’obiettivo è quello di creare uno spazio educativo-polivalente all’aperto con accesso principale previsto a nord, sul lato dell’istituto San Giovanni Bosco, e un futuro accesso ad ovest, da una traversa di Piazza D’Uva. La proposta progettuale consiste in un percorso che attraverserà l’intero spazio esterno, con annesse diverse aree in cui saranno ospitate attività ludico-didattiche ed esperienziali.

L’idea progettuale si ispira alla geometria del “tangram”, che nella sua possibilità compositiva permette di creare figure geometriche sia semplici che complesse.

L’intento principale dell’intervento si concentra sul voler fornire agli alunni la possibilità di vivere in spazi all’aperto progettati in modo da permettere esperienze di apprendimento diretto e attivo. Il progetto mira a mettere a disposizione dei ragazzi una serie di spazi ricchi di opportunità mettendo al centro il loro benessere fisico, emotivo, cognitivo e sociale.

Più in dettaglio verranno realizzati i seguenti interventi:

un percorso continuo di attraversamento e stazionamento;

aree di gioco e di aggregazione all’aperto con installazione di elementi ludici inclusivi;

spazi per attività motoria;

orti didattici;

una zona polivalente, parzialmente coperta con tensostruttura;

aree esperienziali e/o multisensoriali.