Isernia, problemi per Magnastoria: non arrivano le autorizzazioni

Emilio Izzo sul piede di guerra, i Vigili del Fuoco, infatti, avrebbero sollevato perplessità sulla sicurezza della manifestazione, per la possibilità di far arrivare ovunque i soccorsi in caso di emergenza. Al momento sono in corso incontri tra il sindaco e il comandante dei Vigili del Fuoco per trovare soluzioni alternative. Magnastoria prevede per venerdì sera una lunghissima tavolata tra la chiesa di San Pietro Celestino e piazza Carducci, lungo tutto il centro storico di Isernia.

qtvhttps://quotidianomolise.com/app/uploads/2022/06/FILE-2022-06-22-115014.mp4