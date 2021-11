Isernia. Primo consiglio comunale, Ovidio Bontempo in pole per la presidenza

La prima assise civica dell’era Castrataro ci sarà alle 16 del 4 novembre, quando si saprà se il nuovo sindaco avrà fatto le mosse giuste per l’elezione del presidente del consiglio comunale. Una carica che, nella grammatica dell’alleanza del Centrosinistra, tocca al Partito Democratico, visto che la carica da vicesindaca è andata ad una rappresentante di Volt. Ma, e qui sta il problema, il Pd, per evitare trappole e imboscate, visto che il voto è segreto, ha congelato la trattativa per gli ingressi in giunta. Ai Dem toccano altri due assessori, ma se la presidenza non andasse ad uno dei loro, per qualche misterioso motivo, la poltrone che il Pd reclamerebbe in giunta sarebbero tre. Quindi tocca alle capacità da mediatore di Castrataro sminare il terreno da ogni ordigno sotterraneo, per far eleggere tranquillamente e senza traumi un Dem alla presidenza del Consiglio. Il candidato in pole position è Ovidio Bontempo, della componente Dem vicina al segretario regionale Vittorino Facciolla. Eletto Bontempo, via libera entro pochi giorni all’ingresso in giunta di Maria Teresa D’Achille e Sergio Sardelli. A loro dovrebbero far compagnia: Francesca Scarabeo e Domenico Di Baggio, di Isernia Futura, e Vittorio Monaco del Movimento Cinque Stelle, per un totale di altri cinque assessori, così da arrivare a un totale di nove, il massimo consentito dalla legge. Un esecutivo extralarge per Castrataro alle prese con le forti pressioni degli alleati. L’allargamento della giunta ci sarà comunque solo in un secondo momento, questione di qualche giorno o settimana. Intanto chi si prepara a subentrare in consiglio già da giovedì sono i sostituti dei due assessori che si sono dimessi, ovvero Vinci e Iannone. Al loro posto entrano in aula da consiglieri Claudio Falcione di Isernia Futura e Sara Battista di Volt. Attesa anche per Antonella Matticoli, la prima dei non eletti che dovrebbe entrare al posto di Gabriele Melogli, se l’ex candidato sindaco si dimetterà, come più volte preannunciato.