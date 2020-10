Isernia prima per estorsioni, Campobasso 10ma per usura: focus sui reati più diffusi in Molise

Dati forniti da Il Sole 24 Ore: Il capoluogo pentro 4° in Italia per violenze sessuali, Campobasso 15ma per i tentati omicidi

Usura ed estorsione sono tra i reati maggiormente diffusi nella nostra regione. Per quel che riguarda le estorsioni il capoluogo pentro si piazza al primo posto, Campobasso invece è decima per usura. A fornire al Sole 24 Ore la fotografia dei crimini commessi nei primi mesi in cui l’Italia è stata colpita dal Covid-19 è il servizio di analisi criminale che fa capo alla direzione centrale della Polizia criminale. Un’analisi che in generale, in Italia, fotografa una diminuzione dei reati predatori e un aumento di quelli on-line: dato quest’ultimo dovuto al lockdown e dunque a tutte le limitazioni agli spostamenti imposte dall’emergenza sanitaria in atto. Venendo ai dati specifici riguardanti la nostra regione, nella classifica finale Isernia è all’87° posto, Campobasso al 96°. Per quel che riguarda i furti di autovetture Campobasso è al 15° posto in Italia. Isernia 25°ma per le rapine in abitazione. Il capoluogo pentro è al primo posto in Italia nelle estorsioni, mentre Campobasso al 10° posto per quale che riguarda i reati legati all’usura. Isernia è anche la 4° città d’Italia per violenze sessuali mentre Campobasso è al 15° posto per i tentati omicidi.