Isernia, presto a San Lazzaro una pista ciclabile

ISERNIA

«Oggi la Giunta regionale, con delibera n. 6, ha destinato al Comune di Isernia 158.899,41 euro per la realizzazione di una pista ciclabile nel quartiere San Lazzaro. I finanziamenti sono stati destinati dal MIT ai comuni al di sopra dei 20mila abitanti e che fossero disponibili a cofinanziare al 50% il progetto presentato». Ad annunciarlo è stata la consigliera regionale della Lega, Filomena Calenda che ha espresso la sua soddisfazione per il provvedimento varato dal governo regionale in favore di Isernia.