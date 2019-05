REDAZIONE

ISERNIA

All’indomani della mancata riconferma di Coia e della nomina di vicepresidente di Roberto Di Pasquale, Manolo Sacco, primo eletto alle scorse elezioni di secondo livello per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Isernia, decide di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Il primo cittadino di Pescolanciano, eletto in quota Popolari, si attendeva maggiore considerazione dopo l’incetta di voti ottenuti nella scorsa tornata elettorale. «Decideranno i partiti di centrodestra, ma non nascondo che mi farebbe molto piacere, anche perché sono l’unico sindaco presente in Consiglio e rappresento le aree interne».

