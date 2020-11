Isernia, petizione per uno spazio verde in piazza Carducci (VIDEO)

Rappresentanti dell’Associazione Artigiani e Commercianti del centro storico di Isernia hanno consegnato a Peppino Lombardozzi, presidente del Consiglio Comunale di Isernia, la petizione popolare con la quale oltre 500 cittadini firmatari chiedono che il comune acquisisca l’area adiacente palazzo Iadopi in piazza Carducci per crearvi uni spazio verde ad uso degli abitanti del quartiere e dell’intera città. Tale spazio è abbandonato dal lontano 1943, fin da quando i bombardamenti degli demolirono le abitazioni su di esso esistenti, e da allora non ha avuto alcuna destinazione d’uso, divenendo un ricettacolo di immondizie di degrado estetico. Il presidente del consiglio ha avuto parole di elogio per l’iniziativa e si è impegnato a informare e a inoltrare al Sindaco, ai componenti la Giunta Comunale e ai consiglieri comunali la petizione, dichiarando che la stessa sarà oggetto di una informativa nel corso del prossimo consiglio comunale.