Isernia: personale comunale in agitazione, assemblea a Palazzo San Francesco

La Cisl Fuzione Pubblica ha convocato per domani un’assemblea del personale del Comune di Isernia, parlando di competenze non pagate e addirittura mobbing nei confronti di alcuni lavoratori. Insomma una bomba pronta ad esplodere. Che sta succedendo al Comune di Isernia, dove, di fronte a giunta e dirigenti che hanno portato i loro stipendi al massimo, l’esecutivo addirittura retroattivamente, ci sono i lavoratori che lamentano maltrattamenti e mancati pagamenti?

Una pentola pronta a scoppiare o le solite proteste sindacali?

Nel suo documento Feliciantonio Di Schiavi, della Cisl (nel video) punta il dito contro lavori extra non pagati, progressioni economiche orizzontali non retribuite, penalizzazioni, discrimazioni sul posto di lavoro e, per finire, la denuncia di mobbing nei confronti di qualche lavoratore.