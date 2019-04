Isernia, pensionato abbandona il suo cane a bordo strada. Denunciato dai Carabinieri

Durante le festività non è difficile incorrere in qualche malintenzionato che, non sapendo a chi affidare il proprio amico a quattro zampe, decide di abbandonarlo, compiendo un gesto ignobile. È accaduto anche questo fine settimana di Pasqua a Isernia. I Carabinieri della Compagnia di Isernia hanno denunciato una persona della provincia per abbandono di animali. Un pensionato ha abbandonato il suo cucciolo lungo una strada della periferia isernina, allontanandosi con l’autovettura. Ma i Carabinieri allertati per tale gesto, hanno espletato rapide indagini che hanno condotto al denunciato. L’animale è stato poi affidato ad un’apposita struttura.