Isernia, Pediatria resta aperta: Mauro revoca le dimissioni

Emergenza sanità, ogni tanto arriva qualche buona notizia. Si tratta dell’Unita’ Operativa di Pediatria del Veneziale, che sembrava avviata alla chiusura, con conseguenze a cascata su Ostetricia. È successo, infatti, che Antonio Mauro, unico dirigente medico in servizio, insieme a Donnina Pannoni, ha revocato le sue dimissioni e resterà a lavorare al Veneziale. In sostanza, ha rinunciato a trasferirsi in Campania dove aveva vinto un concorso. Una boccata di ossigeno per Pediatra, ma anche per Ostetricia, visto che, senza la presenza in sala parto di un pediatra, non si possono far nascere bambini e le partorienti avrebbero dovuto essere tutte trasferite a Campobasso. Resta comunque l’emergenza, perché la responsabile del servizio, Pannoni, tra poche settimane andrà in pensione e comunque bisogna che Mauro venga almeno affiancato, perché non potrebbe garantire la presenza 24 ore su 24, tutti i giorni. Occorre che l’Asrem si affretti al più presto a concludere le procedure del concorso bandito per quindici posti da pediatra.