Isernia, passo indietro di Melogli prima della decadenza

Alla fine Gabriele Melogli ha optato per le dimissioni, prima di affrontare un voto in consiglio comunale che lo avrebbe visto inevitabilmente decadere dall’assise civica. Il problema è sempre quello della contestazione fatta a lui ed altri ex amministratori per la violazione del patto di stabilità 2010-2011. Una violazione che sta comportando una vertenza giudiziaria che va avanti da anni. Melogli è sicuro del fatto suo, è certo che vincerà la sua battaglia giudiziaria ma, intanto, è in condizione di ineleggibilità e pertanto inevitabilmente alla prossima seduta sarebbe stato dichiarato decaduto. Pertanto si dimette e va avanti con la sua guerra giudiziaria, mentre al suo posto subentra in consiglio nei banchi di minoranza l’ex assessora allo sport Antonella Matticoli. Melogli ormai con la politica comunale ha chiuso.