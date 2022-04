Isernia, Parco della stazione: aggiustato il cesto del campo di basket

Diciamo che la tempestività non è il “forte” dell’amministrazione Castrataro, ma, alla fine, qualcosa di buono il sindaco l’ha fatta. Infatti dopo centinaia di segnalazioni è stato finalmente aggiustato il cesto rotto del campo di basket del Parco della stazione. Così finalmente i ragazzi di Isernia potranno tornare a giocare con due canestri. Erano mesi, infatti, che le varie squadre si scontravano usando solo un cesto. Come si ricorderà, il canestro rotto si era staccato dal tabellone durante una partita per cause accidentali, ma anche perché attaccato solo con quattro viti, decisamente non idonee a sostenerne il peso. Ora tutto torna alla normalità per la gioia dei cestisti isernini.