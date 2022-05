Isernia, ondata di furti in nottata in contrada Le Piane

Furti a ripetizione questa notte in contrada Le Piane, alla periferia di Isernia, ai confini con la zona Pip di Miranda. I soliti ignoti sono entrati in diverse case isolate, cinque o sei, portando via denaro, piccoli elettrodomestici e altra refurtiva. Sulle loro tracce i Carabinieri, che seguono sia la pista di ladri della zona, sia quella di topi d’appartamento in trasferta, probabilmente dai campi Rom del Casertano.



L’allarme tra gli isernini è elevato e impropriamente girano anche sui social video di dipendenti di un punto Enel di San Lazzaro che si spostano per lavoro e con i furti non hanno niente a che vedere, come opportunamente sottolineato, in un suo post su Fb, dal consigliere comunale Umberto Di Giacomo, che invita la cittadinanza ad evitare l’isteria collettiva.