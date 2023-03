Isernia, nuova delusione per Vigliardi, anche la Gollo conferma Sciaudone

Niente da fare per Gianni Vigliardi, questa mattina, con delibera numero 328 della direttrice dell’Asrem, Evelina Gollo, è stata confermata la sostituzione del primario di chirurgia di Isernia con il chirurgo Guido Sciaudone, medico legale a Napoli, associato alla facoltà di medicina di Campobasso.

Un colpo di mano, che ha messo a segno l’ultimo giorno del suo mandato, Oreste Florenzano, una pugnalata alla schiena per la città di Isernia. Una pagina disdicevole per la sanità non solo isernina, ma molisana, perché uno dei migliori chirurghi della nostra regione, un faro per il Veneziale di Isernia, è stato sostituito. Ma la delibera di Florenzano portava la data del 15 gennaio, come inizio servizio, oggi Evelina Gollo l’ha corretta, portandola al primo aprile.

Insomma se si volesse e se il mondo politico isernino si mobilitasse, ce la si può ancora fare, mancano tre settimane e teoricamente Scaiudone potrebbe anche essere nominato primario al Cardarelli, lasciando il posto di Isernia a Vigliardi. Ci vuole solo un po’ di buona volontà politica. Quella che finora è sembrata mancare.