Isernia, notte di San Silvestro senza botti e senza feriti

Isernia, ha funzionato alla perfezione il piano di contenimento dei rischi collegati ad assembramenti e botti non consentiti, predisposto dal sindaco Piero Castrataro e dall’assessore Domenico Di Baggio. Quest’ultimo (che non dimentichiamolo è un ufficiale superiore dell’esercito) ha predisposto una rete di controllo e sorveglianza con uomini e donne dei vigili urbani e della Protezione civile comunale. Un’auto della Polizia Urbana ha presidiato il centro storico e sono anche stati sequestrati dei botti pericolosi. Questa mattina gli isernini si sono svegliati, trovando una città pulita e ordinata, come mai era successo il primo giorno degli anni passati. Neanche un ricovero al Pronto Soccorso per ferite da botti. L’assessore Di Baggio ha esternato tutta la sua soddisfazione, ringraziando i cittadini per la fattiva collaborazione e il rispetto delle regole. Redis

iser