Isernia, Nexus si sfila: non parteciperà alle elezioni con una sua lista

Isernia, Nexus, annuncia la volontà di non far parte della prossima competizione elettorale: “Noi del gruppo Nexus, circa un anno fa, abbiamo avviato lo studio e l’elaborazione di un Progetto per Isernia.

Il progetto consta di una serie di iniziative, concretamente cantierabili, finalizzate alla crescita ed alla ripresa socio economica della nostra amata cittadina.

Abbiamo svolto delle analisi approfondite ed abbiamo individuato sei ambiti tematici, strategici per lo sviluppo della citta e, per ogni ambito, abbiamo evidenziato le iniziative necessarie e sinergiche, secondo il nostro punto di vista, per valorizzare in primis le risorse non sfruttate del territorio e poi quelle da poter realizzare per modernizzare la citta al pari di altre già all’avanguardia in Europa.

Il progetto comprende iniziative a breve, medio e lungo termine al fine di rendere Isernia una città a misura dei cittadini ma anche creando opportunità economiche e di lavoro per tutti. La proposta “politica”, fondata esclusivamente sul progetto, è nata con la sana l’ambizione di stravolgere le ordinarie dinamiche politiche, mettendo in evidenza un progetto/programma di sviluppo concreto. Il progetto necessitava delle candidatura personale di un sindaco basata non su promesse elettorali, sempre più spesso disattese ma sulla garanzia dell’attuazione dei punti programmatici.

Nexus ha provato a codividere la bozza del progetto con molte delle forze politiche in campo che, da una parte, hanno condiviso le finalita e la concretezza del progetto ma, dall’altra, tessevano la tela classica e tradizionale della propria affermazione, mettendo in secondo piano un progetto che avrebbe percorso una strada oggettivamente misurabile. Per questo motivo il gruppo Nexus ha deciso di soprassedere, abbandonando la proposta politica ma continuando a lavorare sul progetto al fine, comunque, di realizzarne una gran parte in modo diretto, cercando di contribuire allo sviluppo di Isernia e dell’intero territorio provinciale.

Resta, comunque, l’augurio per chi si confrontera nella prossima tornata elettorale a fare il bene comune e , per una volta, a misuratsi sulle cose fatte e non su quelle propagandate.

Ringraziamo i numerosi cittadini, i tanti giovani e quelle forze politiche e sociali che ci hanno sostenuto, condividendo il nostro impegno, il nostro lavoro ed insieme alle quali abbiamo intrapreso un percorso ora solo interrotto. Siamo convinti che l’impegno per la propria città si può esplicare anche fuori dalle istituzioni e che Nexus continuerà, anche a valle della competizione elettorale, a promuovere i contenuti del proprio programma per la città e per chi vorrà supportarlo. Viva Isernia e viva gli isernini”.