Isernia, muore al Pronto Soccorso 94enne arrivata da Venafro

Non c’erano posti liberi a Campobasso e, in attesa che se ne liberasse uno, l’hanno ricoverata nell’Area Grigia del Pronto Soccorso di Isernia. Si tratta di una 94enne, arrivata dalla Casa di Riposo di Ripalimosani al Santissimo Rosario, nel reparto dove vanno gli anziani positivi al Covid di tutta la regione, asintomatici o paucisintomatici. Ma la anziana è rapidamente peggiorata e allora è stato deciso il suo ricovero al Cardarelli, transitando per l’Area Grigia del Pronto Soccorso del Veneziale, dove vengono trattenuti tutti i pazienti destinati al Cardarelli fin quando non si liberano i posti letto. Ma la 94enne è velocemente peggiorata ed è deceduta a Isernia prima di poter essere trasferita a Campobasso.