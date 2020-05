Isernia, movida proibita. Il sindaco: “Vietato bere nel centro storico, chi sbaglia paga”

Con un’ordinanza che sicuramente provocherà reazioni e commenti non certo positivi, il sindaco di Isernia, prendendo spunto da quanto accaduto sabato notte, ha deciso di vietare gli assembramenti dei giovani e la consumazione di bevande e cibo al di fuori degli spazi di competenza dei locali. Insomma niente più “bivacchi” di giovani e ragazzi. Previste multe fino a cinquecento euro.

«L’atto – ha spiegato il sindaco – intende solo evitare, in specifiche aree, i bivacchi, gli assembramenti e le soste indisciplinate di consumatori. Infatti, è stato concepito per non incidere sull’attività degli esercizi commerciali di somministrazione, né con limitazioni di orario di apertura né con limitazioni di vendita dei prodotti.

L’ordinanza – ha aggiunto d’Apollonio – si limita a vietare, in modo mirato, lo stazionamento con il contestuale consumo di cibi e bevande in tutti gli spazi pubblici del centro storico, ad eccezione di quelli regolarmente occupati dalle attività economiche. Il divieto vale per l’intera zona compresa fra piazza Carducci e piazza Pio X, circoscritta dalla via d’Apollonio e dalla via Occidentale». Dalla premessa all’atto, ri rilevano le motivazioni che hanno indotto all’emissione dell’ordinanza, che possono così riassumersi:

Nelle ore serali e notturne, il centro storico di Isernia è interessato da una consistente presenza di cittadini, in gran parte appartenenti alle fasce più giovani di età, che stazionano negli spazi pubblici e perfino sui monumenti, consumando in abbondanza cibi e soprattutto bevande.

Tale comportamento produce la deturpazione di molti siti pubblici, anche di particolare pregio artistico, storico e culturale, nonché l’abbandono incontrollato di una grande quantità di rifiuti d’ogni genere.

Il fenomeno, altresì, crea pericolo per l’incolumità pubblica e per la sicurezza urbana, anche in ragione del periodo di emergenza che stiamo attraversando per la diffusione del virus Covid-19. Infatti, provoca inevitabilmente quegli assembramenti che sono vietati dall’articolo 1, comma 8, del D.L. n. 33 del 16 maggio 2020.

L’ordinanza del sindaco d’Apollonio si chiude avvertendo che l’inosservanza del divieto è punita con la sanzione pecuniaria determinata tra euro 25 ed euro 500.