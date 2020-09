Isernia, ‘Movida Covid free’, su 248 test sierologici nessun positivo

Dopo l’evento che si è tenuto la scorsa settimana a Campobasso nell’ambito della campagna sanitaria lanciata dall’Asrem denominata “Movida Covid free” e riservata ai giovani dai 18 ai 35 anni e che ha riscosso, nel capoluogo, un grande successo è toccato anche ad Isernia. Dalle 19 alle 23 di ieri sera, 26 settembre 2020 in piazza Celestino V, nella la tenda della Protezione Civile che ha ospitato il personale medico e paramedico sono stati effettuati 248 test sierologici. La buona notizia è che sui test effettuati nessuno è risultato positivo al Coronavirus. Si tratta di una iniziativa importante lanciata dall’Asrem per monitorare la situazione tra i più giovani che sono quelli che maggiormente frequentano i luoghi più affollati. L’appuntamento è ora per il prossimo sabato in piazza a Termoli.