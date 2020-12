Isernia, mostra d’arte in streaming con la “Galleria Petrecca” a Isernia

In occasione delle festività Natalizie, la Galleria Arte Petrecca presenta una esposizione di artisti, che potrà essere seguita in diretta streaming sui contatti facebook e instagram della Galleria (www.spazioartepetrecca.com).

L’appuntamento è per lunedì 7 dicembre, alle ore 18.30, in compagnia del gallerista Gennaro Petrecca e della storica dell’arte Carmen D’Antonino che illustreranno il percorso espositivo e gli artisti. Cambiano le modalità ma l’arte ci tieni uniti in un abbraccio virtuale.

Per info: 345.5068036 ; 331.19463240 ; info@artepetrecca.com