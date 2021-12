Isernia, migrante nigeriano “spopola” su YouTube con un video girato in Molise

Wonder Papa è il nome del progetto musicale, di straordinario valore sociale, ideato da Happy Eborka, giovane cantante di origini nigeriane, che vive e lavora ad Isernia con la Cooperativa Sociale Il Geco e esprime le sue capacità artistiche come componente di Isernia Gospel Choir e in svariati e raffinati progetti musicali. Eborka è produttore e protagonista di un video che sta spopolando su YouTube.

Il video è stato girato in parte in Molise. Si possono infatti apprezzare la Fontana Fraterna di Isernia e le vie cittadine, e i paesaggi unici ed incantevoli del nostro territorio. Protagonisti gli ospiti del Centro di Accoglienza solidale Il Geco di Isernia, i ballerini dell’Accademia Time to Dance, sempre di Isernia, l’Isernia Gospel Choir, i ragazzi dell’Associazione Rom in Progress di Isernia e la comunità della Evangelica Salvation Gate Ministry di Ferentino. Regia, editing e montaggio sono di Matthew Solomon (Bold Pictures).

Con uno stile afro-gospel, il video e la canzone di Happy Eborka testimoniano come, attraverso la condivisione, l’umanità e la contaminazione di storie, culture e origini diverse, sia possibile risollevarsi da una condizione di solitudine, povertà e isolamento. Il faro che illumina il percorso, per Happy, è Dio, che esprime la sua bellezza attraverso la natura e l’umanità stessa e attraverso le capacità e la creatività delle persone, che unite crescono.