Isernia, medici col lutto al braccio al Pronto Soccorso (VIDEO)

Situazione sempre più drammatica e preoccupante al pronto soccorso di Isernia dove, da questa mattina, è stato proclamato lo stato di agitazione. I medici lavorano con la fascia nera al braccio, ”così non si può andare avanti”, questo il drammatico grido d’aiuto degli operatori della medicina d’urgenza che, con solo quattro medici in organico, devono gestire i pronto soccorso di Isernia e Agnone e far fronte anche ai pazienti in arrivo da Venafro, dove il reparto del Santissimo Rosario non funziona più da anni.

Insomma, quattro medici aiutati con i turni aggiuntivi dai colleghi di altri reparti che, però, è bene tenerlo presente, vanno a lavorare al pronto soccorso al termine delle loro prestazioni nei reparti. Quindi si tratta di operatori che spesso sono già stanchi e rischiano di essere poco reattivi e lucidi di fronte alle emergenze di un reparto di medicina d’urgenza, con feriti da incidente, infarti, ictus e collassi. Sono quotidiani i casi di medici che dopo un turno nel loro reparto ne fanno un altro, di seguito, al Pronto Soccorso.

Così non si può andare avanti, oltretutto i turni aggiuntivi hanno costi esorbitanti che potrebbero essere usati per pagare gli stipendi a giovani medici da assumere. Si pensi che la paga media per un medico di altri reparti con i turni aggiuntivi supera spesso i diecimila euro al mese. Con quei soldi si potrebbe pagare lo stipendio di due-tre medici in più. Basterebbe solo fare i concorsi.

Ma più facile a dirsi che a farsi perchè c’è un altro problema drammatico, forse perchè turbati dalle notizie sullo stato della sanità pubblica molisana, i giovani medici in Molise non ci vogliono venire, insomma una cane che si morde la coda.