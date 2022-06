Isernia, “lutto” per la cultura: chiude la biblioteca Mommsen

Una autentica mazzata per la provincia di Isernia, non solo per il capoluogo, soprattutto per le centinaia di studiosi e universitari che frequentano quotidianamente via Berta. Si tratta della chiusura, dal prossimo primo luglio, della storica biblioteca Mommsen della Provincia di Isernia. La biblioteca provinciale con 70mila volumi al suo interno era frequentata quotidianamente da decine di utenti, per studiare, per preparare tesi di laurea, per approfondire argomenti su libri o su riviste e giornali impossibili da trovare altrove. Infatti al suo interno aveva una sezione dedicata ad un emeroteca, con le copie dei quotidiani e dei settimanali pubblicati in provincia di Isernia dal lontano 1970, anno di istituzione della Provincia.

Dopo un’altra chiusura, aveva riaperto per 14 mesi mesi, grazie alla passione di che vi lavorava all’interno e aveva confermato la sua rilevante nel panorama culturale molisano.

Ma non chiude solo la biblioteca Mommsen, dal 1° luglio chiude anche il presidio turistico provinciale del piano terra di via Berta, dove centinaia di turisti e visitatori quotidianamente accedevano per reperire opuscoli e guide turistiche. Anche il presidio turistico (inaugurato nel lontano 2001) stava lavorando su importanti progetti che riguardano il turismo naturalistico, particolarmente gradito ai visitatori negli ultimi anni. Da chiarire che non è colpa della Provincia le cui casse come noto sono pressochè vuote e non possono destinare fondi alle attività turistiche e culturali che fanno capo alla Regione.I mancati trasferimenti dal Ministero alla Regione e dalla Regione a via Berta hanno determinato così la chiusura sia della biblioteca, sia del presidio turistico. Una morte annunciata. Infatti, nel volgere di pochi mesi, avevano già chiuso il museo dei costumi e l’0sservatorio astronomico di San Pietro Avellana.