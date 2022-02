Isernia, #LoStessoBacio in occasione del San Valentino all’ex Lavatoio

Oggi a Isernia, presso l’ex Lavatoio in Largo Fratelli Maddalena sono stati distribuiti Baci Perugina e cartoline per dimostrare che l’amore è di tutti e tutte, incluse coppie gay e coppie lesbiche. L’iniziativa di distribuzione è giunta al suo decimo anniversario, che più volte negli anni è arrivata in Molise, come in tante altre città d’Italia,continua ad essere fondamentale nel ribadire l’importanza della visibilità dell’amore a 360°. Purtroppo nonostante la legge sulle unioni civili, molte coppie sono ancora costrette a nascondersi per non subire discriminazioni. “Con questo evento – ha detto Luce Visco dell’Arcigay Molise – vogliamo ribadire che l’amore non fa distinzioni. Un ringraziamento speciale alla Perugina che anche quest’anno, in occasione del suo centenario, è al nostro fianco, all’associazione Gay Center, promotrice dell’iniziativa e ai volontari e alle volontarie di Arcigay Molise”.

