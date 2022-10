Isernia, l’ex assessore alla Sanità, Francesca Scarabeo, vuota il sacco: “Troppe ingerenze”

L’ex assessore alla Sanità del Comune di Isernia, in conferenza stampa, spiega perché si è dimessa dalla giunta Castrataro (vedi intervista). Per la Scarabeo, “troppe ingerenze e tutto bloccato per la medicina territoriale. Il sindaco ‘sordo’ alle richieste dell’ex assessore su tutto quello che riguarda la difesa della sanità pubblica”.

L’episodio che ha fatto traboccare il vaso della pazienza della Scarabeo è stata la convocazione di un’assemblea sulla sanità, con l’intervento di un personaggio a lei sconosciuto. “Sono stata fatta fuori in meno di 24 ore, per una supposta mancanza di fiducia da parte mia in Castrataro, ma penso che ci sia una regia occulta dietro la mia estromissione”.