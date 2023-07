Isernia, legalità e trasparenza nelle attività delle imprese: siglata intesa Prefettura-Camera di Commercio

Nella mattinata di oggi, 4 luglio 2023, è stato siglato dal Prefetto di Isernia, Franca Tancredi e dal Presidente della Camera di Commercio del Molise, Paolo Spina, il “Protocollo d’Intesa per la legalità e la trasparenza nell’attività delle imprese in provincia di Isernia – Piattaforma Rex – Regional Explorer”.

L’accordo, sottoscritto alla presenza del Questore di Isernia, dei Comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza nonché da rappresentanti della Direzione Investigativa Antimafia di Foggia, consentirà l’utilizzo, da parte della Prefettura, di un applicativo all’avanguardia, mediante il quale accedere direttamente e agevolmente a tutte le informazioni rilevanti ai fini dei controlli antimafia sulle imprese della provincia.

Controlli più pregnanti si rendono infatti necessari soprattutto in corso di realizzazione delle opere finanziate dal PNRR; in tale contesto è fondamentale fare rete e creare una forte sinergia fra Stato e imprese volta alla tutela dell’economia legale ed al rispetto del principio di trasparenza, entrambi presupposti indispensabili per la libera concorrenza e lo sviluppo del sistema economico territoriale.

Il Prefetto Tancredi ha espresso grande soddisfazione per l’intesa raggiunta che, basandosi su un approccio cooperativo interistituzionale, rappresenta un importante tassello nel processo di innovazione dell’attività di prevenzione e contrasto delle infiltrazioni criminali nella realtà imprenditoriale locale.