Isernia, le “unioni civili” e l’Auditorium in consiglio comunale

Duplice convocazione per il Consiglio comunale di Isernia. L’assise civica si riunirà giovedì 16, alle 16,30 e martedì 21 febbraio, alle 17,30 presso la Sala Consiliare di Palazzo San Francesco.

Per la prima giornata sono all’ordine del giorno: l’approvazione dei verbali delle sedute consiliari; tre ratifiche di deliberazioni di giunta in materia di bilancio; aliquote e detrazione Imu anno 2023; il regolamento per l’approvazione della Tari.

Per quanto riguarda la seconda adunanza previsti i seguenti argomenti: regolamento installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentari a energia elettrica ad uso pubblico; regolamento unioni civili; regolamento per la gestione e l’uso dell’auditorium comunale.