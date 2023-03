Isernia, le strisce blu restano in attesa del Piano del Traffico

Conferenza stampa al Comune di Isernia sulla vicenda Strisce Blu. Purtroppo è stata registrata una nuova fumata nera per i parcheggi a pagamento, che resteranno in funzione a tempo indeterminato. Infatti, ha detto il sindaco, manca il Piano del Traffico e senza non si può agire (vedi intervista). Il problema è che Castrataro (foto e video), con il Centrosinistra, ha fatto campagna elettorale e vinto le elezioni all’insegna dell’abolizione delle strisce blu.

Chiaramente solo promesse, per ora siamo all’anno zero, con un incarico da affidare per il Piano del Traffico, dopo averne affidato un altro a uno studio legale.