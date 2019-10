Isernia, Le Iene arrivano in città

Avvistata l’inviata Roberta Rei, autrice di inchieste su criminalità organizzata e immigrazione

ISERNIA. La Iena Roberta Rei avvistata in città. L’inviata della nota trasmissione televisiva è stata vista girare per le strade del capoluogo pentro, dove ha anche pranzato. Al momento non è dato sapere qual è l’argomento di cui si occuperà. Nelle sue inchieste andate in onda su “Le Iene” spesso ha affrontato la tematica della criminalità organizzata e dei migranti. Secondo alcune indiscrezioni non è escluso che possa trovarsi in città per ottenere informazioni circa la gestione dei parcheggi a pagamento. Argomento che ha fatto molto discutere nei mesi scorsi.