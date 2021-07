Isernia, le attività in programma nello “Spazio Comune Ru Puzz- Ex Lavatoio”

Queste le prossime attività in programma nello “Spazio Comune Ru Puzz- Ex Lavatoio”: 30 luglio, “Estemporanee esclusioni”, sottotitolo: “Suite per clarinetto solo e danza improvvisata”. Clarinetto: Giordano Carnevale, Danzatrice: Andrea Lorena Cianchetta; 31 luglio, concerto “Le malelingue” in “Riproduzione casuale” (Un mix di emozioni tra canzonette anni 60, musical, cartoni animati, grandi successi anni 80, colonne sonore di film e televisione spazzatura); 16 agosto, performance del poeta Guido Celli in “dell’incendio salvo il fuoco”, “Dal rogo dell’Ossessione, le fiamme del Desiderio”.