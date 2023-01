Isernia, lavori in programma per cimitero e parco stazione

Con l’impegno sinergico svolto di concerto fra assessori, consiglieri delegati, settore finanziario e struttura tecnica, l’Amministrazione comunale di Isernia ha affidato, nelle scorse settimane, l’esecuzione di numerosi lavori di manutenzione straordinaria su svariati immobili di proprietà del Comune.

Fra gli interventi principali, va senz’altro segnalato quello di riqualificazione del Parco Stazione che vedrà la sostituzione delle doghe rotte o danneggiate, al fine di rendere di nuovo fruibile, in tutta sicurezza, i percorsi pedonali all’interno dello stesso parco.

È stata disposta, inoltre, la sistemazione di alcuni quadri elettrici, sia presso il cimitero capoluogo, sia presso il cimitero di Castelromano, per eliminare alcuni problemi al sistema di pubblica illuminazione interno e ai circuiti dedicati all’accensione delle lampade votive.

È stata prevista anche la sostituzione di diverse caldaie e circolatori elettronici malfunzionanti presso i poli scolastici di via Umbria e di San Lazzaro, il Museo civico, la biblioteca comunale, il SUAP, l’Ambito Territoriale Sociale e l’ex poliambulatorio di San Lazzaro.

Pure il palazzetto dello sport è stato interessato da una serie di lavori di manutenzione, con particolari interventi sia sull’impianto termico sia sull’impianto fognario.

L’Amministrazione comunale ha provveduto anche a far effettuare dei lavori di manutenzione all’impianto elettrico dell’edificio scolastico “V. Tagliente”, attraverso la sistemazione di plafoniere e il montaggio di nuovi neon che risultavano difettosi e causavano un forte calo di visibilità lungo i corridoi e nelle aule destinate alle attività didattiche, nonché il montaggio di alcuni discendenti per la raccolta delle acque piovane, presso il polo scolastico di via Umbria.

Sono stati inoltre programmati interventi presso l’edificio scolastico della scuola dell’infanzia e primaria “Giovanni XXIII”, dove saranno montati dei bracci limitatori su alcune finestre per renderle apribili con il sistema c.d. “a vasistas”, e presso il Cinema Lumière con la sostituzione di una scheda al bruciatore della caldaia e la posa in opera di nuovi estintori che non erano più in dotazione all’interno dei locali.

Come detto, nelle prossime settimane sono in programma altri interventi di manutenzione straordinaria, ancora e soprattutto presso gli edifici scolastici, che prevedono la sostituzione di infissi, opere edili di ritinteggiatura e di sistemazione di servizi igienici.

La giunta comunale rivolge un ringraziamento ai consiglieri Andrea Di Rollo, Paolo Fava, Elvira Barone, Umberto Di Giacomo e Alex Paniccia, per il loro impegno nella pianificazione e coordinamento di tutte le attività che sono state realizzate e per quelle già in fase di programmazione