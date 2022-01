Isernia, l’assessore Leda Ruggiero si auto sospende da Azione

Alla fine è stata scelta una soluzione minimale, quella dell’auto “congelamento” dagli incarichi di partito, ma, comunque il passo indietro di Leda Ruggiero serve a Castrataro per superare il primo grande problema di tenuta della sua maggioranza. In sostanza, Leda Ruggiero, assessore di una giunta di Centrosinistra, come quella di Isernia, ma anche membro del direttivo regionale di Azione, opta per una soluzione di compromesso, che non la sconfessa politicamente, ma che le consente di rimanere in carica a Palazzo San Francesco. Bisogna ora capire se la scelta della Ruggiero di mettere in “freezer” le sue cariche di partito sarà sufficiente per calmare i mal di pancia in maggioranza. Questo il testo della nota stampa della assessora:

“In questi ultimi giorni mi è capitato di leggere, in svariati articoli, diverse inesattezze sul mio conto ed ho quindi deciso di fare chiarezza, sperando di poter apporre la parola fine ad una questione che si sta dilungando oltremodo.

Mi riferisco, nello specifico, all’obiezione secondo cui il mio incarico di Assessora al Comune di Isernia sarebbe incompatibile con quello di membro del direttivo del costituendo partito politico Azione.

È quanto mai opportuno, per coerenza e con la trasparenza che mi contraddistingue nel mio quotidiano, chiarire i termini della questione affinché ogni singolo cittadino possa avere contezza della vicenda.

Quando qualche mese fa ricevetti la telefonata del neo Sindaco, fui colta da un duplice sentimento: stupore e orgoglio.

Stupore per essere stata scelta, tra tante persone meritevoli, per amministrare la città di cui sono fiera cittadina; orgoglio per avere avuto l’opportunità di mettermi al servizio della collettività e lavorare con una squadra che aveva dimostrato grande entusiasmo nell’intera campagna elettorale.

Dubbi, timori e qualche domanda sono stati i compagni di quei primi giorni, superati i quali, e grazie alla fiducia che aveva ispirato in me il Sindaco e il suo progetto, ho scelto di mettermi in gioco.

Come ogni cittadino di questa città avevo (ed ho) una famiglia, i miei legami non sono segreti, ed avevo (ed ho) un pregresso in termini di impegno civile e sociale.

Tra questi quello che, da due anni, mi vede iscritta ad un neonato partito che aveva suscitato in me interesse. È difficile da comprendere, specialmente per chi la politica la mastica più di me, che si possa scegliere di aderire ad un movimento politico per mera condivisione di interessi senza considerare una imminente discesa in campo. È difficile, specialmente in una regione in cui si sceglie il partito in base alle possibilità di essere eletti e non per le idee che esso rappresenta ma, nel mio caso, non è stato così.

Quando sono stata indicata come assessore avevo, dunque, legami familiari e avevo anche, in tasca, una tessera. Questo non ha inciso, però, sulla scelta del Sindaco perché il mio, come ben noto, non era un incarico di natura politica, bensì tecnico.

Non siedo in Giunta in rappresentanza di alcun movimento se non delle mie competenze e conoscenze.

Non sono un politico e non ho, pertanto, partecipato all’agone appena terminato.

Sono stata indicata personalmente dal primo cittadino, che ringrazio per la rinnovata fiducia, affinché potessi lavorare al suo fianco per la messa a terra del suo programma elettorale, cosa che ho condiviso con serietà ed impegno dal primo momento.

Le polemiche, dunque, almeno per me terminano qui. Isernia non ha bisogno di discussioni sterili ma di azioni concrete; inoltre, i suoi cittadini, con la grande dimostrazione di fiducia riservata a Piero Castrataro, hanno chiesto proprio di archiviare vecchie logiche controproducenti.

Il mio impegno dunque prosegue, con lo stesso entusiasmo dei primi giorni e con il desiderio di poter mettere tutta me stessa nel supportare l’azione amministrativa.

Al fine di sgombrare il campo da equivoci, ho inteso congelare la mia partecipazione attiva al partito Azione fino alla durata del mio mandato amministrativo, nella speranza che, adesso, si possa voltare pagina, abbandonare rimostranze da addetti ai lavori e tornare al nostro quotidiano impegno.

C’è una città da cambiare”.