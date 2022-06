Isernia, la vicesindaca Federica Vinci a colloquio con Obama

Selezionata tra migliaia di giovani politici europei, Federica Vinci, esponente di rilievo del partito paneuropeo Volt e vicesindaca di Isernia, è stata protagonista di un dibattito (vedi video allegato) con Barak Obama, ex presidente degli Stati Uniti. L’incontro a Copenhagen sul palco della sede dell’assemblea di tutti i giovani politici europei invitati dalla Fondazione Obama.

“Orgogliosa e felice per la nostra Vice Sindaca Federica Vinci, che ha partecipato al vertice sulla democrazia di Copenaghen e ha dialogato con Barack Obama sul tema dell’ attivismo e democrazia nell’era digitale – ha dichiarato la consigliera comunale Sara Ferri –

Federica ha parlato di Isernia, della sua esperienza e delle idee che animano il suo impegno pubblico, volto alla promozione dei processi democratici, unica strada per il miglioramento delle condizioni di vita e del potenziamento delle opportunità per tutte e tutti i cittadini. In un epoca in cui si sottolineano le differenze come motivo discriminante, il messaggio di Federica e la sua presenza in questo importante contesto, rappresentano la strada da percorrere”.