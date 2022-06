Isernia, la rivolta dell’acqua unisce destra, sinistra e centro. Tutti contro Castrataro

Un obiettivo sicuramente l’ha centrato in sette mesi la nuova amministrazione comunale di Isernia targata Castrataro. Quello di riunire sotto la bandiera dell’indignazione e delle proteste esponenti di destra, sinistra e centro. Tutti contro il Comune per le esorbitanti bollette dell’acqua che in questi giorni stanno arrivando via raccomandata a tutte le famiglie isernine. Famiglie che devono sorbirsi ore di fila alle poste per ritirare un avviso di pagamento che, ad avviso di tanti, sono pure sbagliati e tutti da rifare. Le prime avvisaglie di proteste erano già arrivate con le voci di Domenico Chiacchiari, Oreste Scurti e Stefano Testa, ma ieri sera sono arrivati gli attacchi sulle pagine Facebook di Nicola Moscato, Linda Dall’Olio, Eugenio Knianiski e Raimondo Fabrizio. Tutti compatti nel dire che Castrataro sull’acqua rischia grosso, si sta giocando tutte le simpatie di chi l’ha votato sperando in un cambiamento che, finora, sembra essere stato in peggio, almeno per acqua, strisce blu e centro storico. Ma torniamo all’acqua. Qui i problemi sono seri e devono essere affrontati. C’è chi come Tiziano Di Clemente, per i consumi 2022, appena inviati, parla di bollette sbagliate e non valide, perchè non riportano il numero di delibera con cui sono stati aumentati gli importi dell’acqua e quindi devono essere rifatte. Ma per il biennio precedente, la problematica diventa ancora più spigolosa, perchè non sarebbe stata applicata la Carta dei Servizi che prevede rimborsi nei confronti dei consumatori in caso di ritardo nell’emissione delle richieste di pagamento. Per questo Tiziano Di Clemente, coordinatore regionale del Pcl, mette a disposizione di tutti gli utenti un modulo con cui, anche se si è già pagato, si può chiedere il rimborso.