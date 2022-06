Isernia, la prefettura dà il via libera a Magnastoria

Fumata bianca in via Kennedy per Magnastoria, la lunga tavolata che domani sera attraverserà il centro storico di Isernia, coinvolgendo centinaia di famiglie che ritroveranno la gioia di cenare insieme all’aperto. La prefettura ha dato il via libera, trovando il giusto compromesso tra le richieste di Emilio Izzo, di non snaturare la manifestazione gastronomica, e la necessità di garantire la sicurezza pubblica.

Dalle ore 15.00 del 24 e fino alle ore 18.00, sarà possibile portare tavoli e sedie con le auto, depositare l’occorrente in prossimità del posto assegnato e lasciare tutto alla vigilanza del gruppo operativo di ‘Preistoris’.

Dalle 18.30 i cittadini potranno avere accesso al percorso solo in qualità di PEDONI per allestire le rispettive tavolate.

Alle 20.30, varrà l’orario del cellulare, si apriranno all’unisono le danze culinarie.

Lungo il percorso, a diverse canaline discendenti, saranno posizionati barattoli per la raccolta di cicche di sigaretta. Sarà cura delle singole tavolate portarsi da casa buste per la raccolta dei rifiuti i quali, successivamente, potranno essere conferiti in appositi contenitori. Saranno ammessi tassativamente solo piatti, bicchieri e stoviglie di plastica compostabile!

Sempre lungo il percorso e in zone prestabilite, saranno posizionati bagni chimici per uomini, donne e portatori di disabilità.

L’organizzazione ha provveduto al pagamento della SIAE per permettere agli avventori di divertirsi in tutta serenità. “Invitiamo quindi cantanti, musicisti, attori e poeti ad essere parte attiva della nostra desiderata festa”, scrivono.

L’organizzazione, investita delle responsabilità del caso, provvederà nel caso ce ne fosse bisogno, a rimuovere coltelli, vetro e tutto quanto possa costituire pericolo per chiunque. Personale dell’organizzazione, chiaramente riconoscibile, sarà presente lungo il percorso per ogni evenienza.

Il pronto intervento verrà garantito da ben tre ambulanze.

Non c’è obbligo, ma comunque si consiglia di portare ai tavoli un contenitore con igienizzante e una mascherina per ogni evenienza.

A partire da questa edizione, sarà varato un concorso per video e foto riservato esclusivamente a semplici cittadini che saranno premiati nel prossimo autunno! Potete pubblicare le foto su Instagram utilizzando uno tra gli hashtag #magnastoria o #magnastoriaisernia, oppure potrete mandarci le vostre foto direttamente su Instagram/Facebook per messaggio privato.

Sarà premiata la migliore tavolata con una coppa e una targa oltre a un trofeo che sarà custodito per un anno dai vincitore e poi consegnato l’anno successivo ai nuovi vincitori. Chi per tre edizioni, anche non consecutive, vincerà la coppa annuale, si aggiudicherà in via definitiva il prestigioso trofeo.