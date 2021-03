Isernia, la città a forma d’Italia

Lo stivale d’Italia prende forma nel “profilo” di Isernia. Nella foto postata sui social e scattata da Giovanni Robbio nell’ambito del progetto @nexus utilizzato per valorizzare le bellezze del nostro territorio, infatti, la città capoluogo di provincia “ricalca” in tutto la forma del Belpaese.

Un modo per ricordare che “il Molise esiste” in Italia tanto…da prenderne anche la forma! Uno foto che ricorda il bello di “essere italiani”. Grazie Giovanni per questo bellissimo scatto che racchiude in sé il valore dell’essere italiani!