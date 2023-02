Isernia “invasa” dalle maschere zoomorfe

“Grande Corteo in Maschera”, per le strade e piazze della Città, dei numerosi gruppi partecipanti (con oltre duecentocinquanta figuranti) e contestuale rappresentazione dei rispettivi riti carnevaleschi, con raduno in piazza Andrea d’Isernia e grande festa finale con musiche on the road e servizi di street-food.

Queste le maschere che hanno sfilato:

I KURENTS (Ptuj, Slovenia);

I MOMOTXORROS (Alsasua, Spagna);

GLI ZVONCARI (Viskovo, Croazia);

I DIDI (Gljev, Croazia);

GLI ARESTES E L’URTZU (Sòrgono, Sardegna);

LE LANDZETTE (Allein, Valle d’Aosta);

LE MASCHERE CORNUTE (Aliano, Lucania);

L’UOMO-CERVO (Castelnuovo al Volturno, Molise);

IL DIAVOLO (Tufara, Molise);

IL BRUTTO (Macchiagodena, Molise);

L’ORSO (Jelsi, Molise).