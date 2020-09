Isernia, incontro tra questore e sindaco

Il nuovo questore di Isernia, Luciano Soricelli, ha fatto visita al sindaco Giacomo d’Apollonio, che lo ha ricevuto nel suo ufficio intrattenendosi a colloquio per circa mezz’ora. Soricelli e d’Apollonio hanno parlato del rispetto della legalità e del rapporto di proficua collaborazione che deve esserci fra le istituzioni per garantire la sicurezza dei cittadini. Tra gli specifici argomenti affrontati, anche le problematiche correlate alle azioni di presidio e sorveglianza del centro storico, specie in alcune ore e in alcuni giorni della settimana.