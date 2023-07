Incendio questa notte dietro la fontana Fraterna di Isernia. Come vedete nelle immagini le fiamme hanno interessato gli alberi dietro l’antico complesso monumentale di Piazza Celestino V. Stando alle prime informazioni l’incendio sarebbe stato provocato dai fuochi d’artificio utilizzati per festeggiare un compleanno. Proteste e malcontento da parte del comitato centro Storico di Isernia per la mancata vigilanza che ha provocato questo ennesimo oltraggio all’area simbolo della città di Isernia.