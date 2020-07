Isernia, inaugurati i nuovi locali dell’Ufficio “Volanti”

Taglio del nastro questa mattina per i nuovi locali destinati alla Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura.

Il Questore Roberto Pellicone, alla presenza del Cappellano Provinciale della Polizia di Stato di Isernia, Don Francesco Rinaldi, nel rispetto della normativa vigente, ha inaugurato i nuovi uffici che ospiteranno il personale delle Volanti.

I lavori per la realizzazione dei nuovi ambienti sono stati fortemente voluti dal Questore che, negli ultimi anni, ha rafforzato con nuove risorse l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, impegnato h 24 nell’attività di prevenzione e controllo del territorio, garantendo il pronto intervento e una professionalità sempre maggiore degli uomini in divisa per rispondere ai bisogni ed alle aspettative dei cittadini.

Nell’occasione è stata mostrata un’opera pittorica che rappresenta l’attività della Polizia di Stato, in particolare della Squadra Volanti, nell’ambito di un intervento per il controllo del territorio, gentilmente realizzata e donata alla Questura dall’artista isernino Michele Inno.

E’ stata comunque consentita la visita dei nuovi locali a gruppi contingentati di persone.

