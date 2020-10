Isernia, inaugurata “rampa don di massa”

Questa mattina, sabato 3 ottobre, c’è stato lo scoprimento della targa di intitolazione della «Rampa don Di Massa», che collega Via Ermanno d’Apollonio con Via Giuseppe Mazzini.Presenti il sindaco Giacomo d’Apollonio, il vescovo Camillo Cibotti, il vicesindaco e assessore alla toponomastica Cesare Pietrangelo, l’assessore alla cultura Eugenio Kniahynicki, il salesiano Don Luigi Tommasone, il presidente delle Commissione comunale per la toponomastica Pasquale Damiani nonché una rappresentanza della stessa Commissione e dei cittadini promotori della petizione con cui fu chiesta l’intitolazione.Il sindaco d’Apollonio, il presidente Damiani e Don Tommasone hanno ricordato la figura di Giuseppe Di Massa, che fu religioso salesiano ed educatore di molti giovani della nostra città negli anni Sessanta. Gli isernini che hanno avuto la fortuna di conoscere Don Di Massa, ricorderanno sempre con infinito affetto i suoi insegnamenti di vita.